Quem são os principais jogadores do PSG na busca pela primeira Champions League

Hakimi é considerado um dos melhores laterais do mundo e é peça importante do PSG. FRANCK FIFE / AFP

A busca do primeiro título da Champions League do Paris Saint-Germain passa por jogadores talentosos, mas sem tanta grife, comparado ao que o clube francês tinha nos últimos anos. Na decisão do dia 31 de maio, em Munique, contra a Inter de Milão, o PSG precisará dos seus principais atletas em alto nível.

O time de Luis Enrique aposta em jogadores velozes e de bom passe para criar os gols. Defensivamente, o clube conta com um grande goleiro, que parece estar deixando a fase de oscilação. O meio de campo é jovem, intenso e criativo. No ataque, além das peças adiantadas, os laterais participam bastante, tornando o PSG um time difícil de parar.

Donnarumma

O italiano é um dos principais goleiros do mundo nos últimos 10 anos. Como estreou cedo, Donnarumma já teve momentos de instabilidade e de questionamento. Porém, ele parece ter encontrado sua forma mais sólida nesta temporada.

Seguro e responsável por milagres, o italiano é peça fundamental para neutralizar a Inter de Milão — antiga rival nos tempos de Milan. Em 14 jogos disputados, ele sofreu 14 gols. Contra Aston Villa e Arsenal, nas fases anteriores, Donnarumma fez defesas fundamentais nos confrontos.

Hakimi

Para muitos comentaristas, o lateral-direito marroquino é o melhor da posição na temporada. Hakimi tem função importante no ataque, sendo sempre um jogador acionado e com boa capacidade de finalização.

Foram três gols marcados na Champions League, sendo o principal na partida de volta da semifinal contra o Arsenal, que garantiu a vitória por 2 a 1. O marroquino também contribuiu com cinco assistência no torneio.

Nuno Mendes

Na lateral-esquerda o PSG também está muito bem servido. O português se destaca atacando, tendo quatro gols e uma assistência. Porém, Nuno Mendes vem se mostrando um lateral de boa defesa e uma peça importante na construção de jogadas junto ao meio de campo.

Por vezes, ele acaba se tornando uma quarta peça entre os meio-campistas. O português é um dos jogadores que mais toca na bola pelo PSG durante as partidas.

Kvaratskhelia

A grande contratação da temporada, com o PSG desembolsando mais de R$ 436 milhões. Apesar do alto valor, o georgeano vem se pagando aos poucos, com boas atuações, principalmente na fase de mata-mata.

Kvaratskhelia já marcou duas vezes e deu duas assistências. Ele também agrega em chamar a atenção do lado esquerdo, geralmente com dois marcadores atrás dele. Isso dá mais liberdade para os companheiros de ataque, além de possibilitar a subida de Nuno Mendes.

Dembélé

O craque do time. Com as saídas de Neymar, Messi e Mbappé, foi o questionado Dembélé que precisou assumir esse status. Uma mudança de posicionamento vem lhe ajudando a superar as expectativas.

O francês está atuando mais centralizado, como se fosse um centroavante, mas nada comum. Ele utiliza a velocidade para vencer os duelos contra os zagueiros mais lentos, além do bom drible para criar chances.

Na atual edição da Champions League, ele já soma 8 gols e 4 assistências, em 12 partidas, ou seja, uma participação por gol por jogo.