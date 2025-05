Quem é Pierre Herbert, próximo adversário de Fonseca em Roland Garros

Pierre Herbert é uma das estrelas do tênis de duplas.

Dono de cinco títulos de Grand Slams e uma das grandes estrelas do tênis de duplas. Este é Pierre Herbert , 34 anos, atual 147 do mundo, adversário de João Fonseca na segunda rodada de Roland Garros 2025 .

O francês superou o compatriota Benjamin Bonzi na primeira fase. Ele busca o primeiro título de simples na carreira. Foram quatro finais de ATP 250, todas com derrota. Seu melhor ranking foi 36º, em 2019.

O currículo nas duplas, no entanto, é de alto nível. Herbert já foi o número 2 do mundo, em 2016, e totaliza 24 títulos na carreira.

Ao lado do também francês Nicolas Mahut, venceu o US Open em 2015, Wimbledon em 2016, o Australian Open em 2019 e Roland Garros em 2018 e 2021.

Família de tenistas e polêmica

Herbert vem de família de tenistas e foi treinado pelo pai durante a infância e adolescência. Os treinos o tornaram especialista em backhand com ambas as mãos, apesar de ser destro, e forte no jogo próximo à rede.