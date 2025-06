Quem é Hakimi, autor do primeiro gol da final da Champions League

Um lateral-direito que tem estrela e sabe o que faz com a bola. O marroquino Achraf Hakimi , 26 anos, foi o autor do primeiro gol da final da Champions League . Defendendo o PSG, ele marcou contra a Inter de Milão, clube que defendeu na temporada 2020/2021.

Um dos principais nomes da posição na temporada, Hakimi foi revelado pelo Real Madrid, onde não teve muitas oportunidades. No entanto, o empréstimo ao Borussia Dortmund fez com que o marroquino ganhasse relevância.

Antes de chegar ao PSG, em 2021/2022, Hakimi disputou uma temporada pela Inter de Milão. Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, o lateral foi um dos destaques do Marrocos, que foi semifinalista e terminou na quarta posição.