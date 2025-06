Quem é Doué, destaque do PSG na final da Champions League

Com apenas 19 anos, Desiré Doué colocou a final da Champions League no bolso. O atacante foi aposta de Luis Enrique na decisão deste sábado (31), em Munique, e ele deu conta do recado.

Uma assistência para Hakimi e um gol no primeiro tempo, que deu vantagem importante ao PSG contra a Inter de Milão. Na etapa final, marcou o seu segundo na decisão. Ele deixou o gramado aos 20 minutos, aplaudido de pé pela torcida. O ponta direito, que tem habilidade com as duas pernas, chegou em 2024 ao clube francês, após se destacar por um time menor do país.