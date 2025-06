Quando o PSG estreia no Mundial de Clubes? 

Marquinhos é o capitão do PSG. Ricardo Nogueira / @nogueirafoto

Após vencer a Champions League, no sábado (31), pela primeira vez, o Paris Saint-Germain terá mais um título inédito para buscar. O clube francês está no Mundial de Clubes da Fifa, que começa no dia 14 de junho.

A estreia do PSG será no dia 15, uma quinta-feira, contra o Atlético de Madrid, no Estádio Rose Bowl, na Califórnia. As duas equipes estão no Grupo B, ao lado de Botafogo e Seattle Sounders.

O segundo jogo será contra o clube brasileiro, no dia 19 de junho, no mesmo local. O PSG fecha a fase de grupos no Lumen Field, em Seattle, contra os Sounders. A partida será no dia 23.

Confira a tabela do PSG no Mundial de Clubes: