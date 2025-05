A contratação do renomado técnico italiano Carlo Ancelotti pela CBF agitou o mundo do futebol e, naturalmente, despertou a curiosidade de muitos torcedores.

Com uma carreira vitoriosa e passagens por grandes clubes europeus como Milan, PSG, Chelsea, Bayern e Real Madrid , Ancelotti chega ao Brasil com a expectativa de trazer um novo patamar de excelência para a equipe nacional. Mas, afinal, quanto ele receberá por essa missão?

Conforme o jornal espanhol As, o acordo firmado com a CBF prevê um salário mensal de R$ 4 milhões (cerca de 630 mil euros) , totalizando R$ 48 milhões por ano (7,5 milhões de euros) . No Real Madrid ele recebia mais: em torno de 11 milhões de euros por ano (cerca de R$ 70 milhões), o que daria R$ 5,8 milhões mensais.

Ancelotti iniciará oficialmente seu trabalho no dia 26 de maio e fará sua estreia no comando da seleção no dia 6 de junho, contra o Equador, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele será o primeiro estrangeiro a liderar a equipe masculina principal do Brasil, substituindo Dorival Júnior.