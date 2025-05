Em um intervalo de dois anos, a Inter de Milão aparece mais uma vez na decisão da Champions League . Os italianos buscam o tetracampeonato do torneio, após baterem na trave na final contra o Manchester City, em 2023 . No dia 31 de maio, a Inter terá uma nova oportunidade contra o PSG, em Munique, na Alemanha .

Do time que começou em 2023 para a provável escalação em 2025, são quatro peças diferentes. No gol, Sommer chegou para substituir Onana, que não deixou saudades no clube italiano.

Na defesa, Bisseck deve ser titular no lugar de Darmian — que ainda segue como opção no elenco. No meio, Brozovic deixou o clube e Mkhitaryan assumiu sua vaga, mas atuando numa função mais avançada, fazendo com que Çalhanoglu recuasse mais.