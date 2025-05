PSV Eindhoven é campeão holandês pela 26ª vez em sua história

O PSV, que já havia sido campeão na temporada passada, aproveitou a reta final desastrosa do Ajax na temporada, que desperdiçou uma vantagem de nove pontos nas últimas cinco rodadas.

Depois de vencer por 2 a 0 em Eindhoven no dia 30 de março, nada parecia indicar que o Ajax deixaria o título escapar, já que tinha nove pontos de vantagem sobre o PSV, com apenas quinze em disputa.

"É doloroso perdê-lo dessa maneira", disse na última quarta-feira Francesco Farioli, o jovem técnico italiano que nesta temporada levou o Ajax de volta à elite do futebol europeu.

O PSV teve dificuldades em Roterdã neste domingo, apesar de ter saído na frente com um gol do veterano croata Ivan Perisic no primeiro tempo.