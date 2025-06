PSG massacra a Inter de Milão, goleia por 5 a 0 e conquista a Champions League pela primeira vez na história

Brasileiro Marquinhos levantou a Orelhuda. FRANCK FIFE / AFP

A mística de Munique não falha. O Paris Saint-Germain se tornou o quinto clube a vencer a Champions League pela primeira vez na cidade alemã. A Allianz Arena foi palco do massacre do PSG por 5 a 0 sobre a Inter de Milão, neste sábado (31).

O jogo teve Desiré Doué, de apenas 19 anos, como destaque, com dois gols e uma assistência. Hakimi, Kvaratskhelia e Mayulu completaram a goleada, a maior da história das finais de PSG.

A equipe francesa se junta a Nottingham Forest, Olympique Marselha, Borussia Dortmund e Chelsea, clubes que venceram a Champions pela primeira vez em Munique. O PSG também conseguiu a tríplice coroa, conquistando a Champions, a Liga e a Copa da França na temporada.

O jogo

O vencedor da taça foi encaminhado ainda no primeiro tempo, com uma atuação de alto nível do PSG, enquanto a equipe italiana teve dificuldades para impor o seu jogo.

A partida começou estudada, com o PSG pressionando a saída de bola, enquanto a Inter apostava em lançamentos longos.

Aos 12 minutos a pressão deu resultado. De pé em pé, o PSG marcou com Hakimi, que só teve o trabalho de colocar a bola para o fundo da rede. O marroquino, ex-Inter de Milão, recebeu passe na medida de Doué, mostrando que a escolha de Luis Enrique pelo atacante de 19 anos foi acertada.

Hakimi, ex-Inter de Milão, marcou e não comemorou. Marco BERTORELLO / AFP

Não demorou muito para o segundo. A jogada começou com Pacho evitando a saída de bola na linha de fundo do PSG. Nuno Mendes lançou Dembélé, que virou o jogo para Doué. O jovem atacante aproveitou a liberdade e finalizou cruzado. A bola ainda desviou em Dimarco antes de entrar.

Doué comemora seu primeiro gol na final. FRANCK FIFE / AFP

A Inter sentiu o golpe e não se reencontrou mais no jogo. A única chance clara foi um cabeceio de Thuram que passou raspando a trave de Donnarumma. Dembélé ainda teve oportunidade de ampliar para o PSG, mas perdeu o gol quase embaixo da trave.

Doué fecha o caixão

A Inter voltou igual para o segundo tempo. Porém, as mudanças não demoraram. Inzaghi buscou alternativas, mas sem sucesso. Bisseck entrou na zaga e ficou apenas 8 minutos em campo, deixando o gramado com uma lesão muscular.

Aos 18 minutos do segundo tempo, o nome do jogo apareceu mais uma vez. Vitinha deixou Doué na cara de Sommer, e o atacante chutou no canto do goleiro, sem chance de defesa. O gol matou a partida e foi suficiente para atacante deixar o gramado substituído e aplaudido pela torcida do PSG.

Aos 28, Kvaratskhelia aumentou a goleada. O georgiano recebeu passe na medida de Dembélé e não tremeu na frente de Sommer.

Kvaratskhelia deixou o dele. FRANCK FIFE / AFP

No final da partida, o PSG ficou mais próximo do gol do que a Inter de inaugurar o marcador. E a maior goleada da história da Champions foi concretizada, com Mayulu, de 19 anos, que havia entrado minutos antes. Ele recebeu ssistência de Barcola e finalizar cruzado para o gol. O quinto gol do quinto campeão de Munique.

Mayulu comemora o quinto gol. FRANCK FIFE / AFP

Após o jogo, a emoção tomou conta da Allianz Arena. A torcida do PSG ergueu um bandeirão com a imagem de Luis Enrique ao lado da filha, Xana. Ela morreu em 2019, vítima de um câncer.

Em 2015, Xana entrou no gramado e tremulou uma bandeira do Barcelona, em imagem que marcou a final. Neste sábado (31), os torcedores do PSG levantaram um bandeirão remetendo ao momento.

Champions League — Final

PSG (5)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Lucas Hernández, 33’/2ºT); João Neves (Zaire-Emery), 39’/2ºT), Vitinha e Fabian Ruiz (Mayulu, 39’/2ºT); Kvaratskhelia (Gonçalo Ramos, 39’/2ºT), Dembélé e Doué (Barcola, 20’/2ºT). Técnico: Luis Enrique.

Inter de Milão (0)

Sommer; Pavard (Bisseck, 8’/2ºT) (Darmian, 16’/2ºT), Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu (Asllani, 24’/2ºT), Mkitharyan (Carlos Augusto, 16’/2ºT) e Dimarco (Zalewski, 8’/2ºT); Lautaro Martínez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

GOLS: Hakimi, aos 12, e Doué, aos 20 do primeiro tempo e aos 18 minutos do segundo tempo, Kvaratskhelia, aos 28, e Mayulu, aos 41 minutos da segunda etapa.

CARTÕES AMARELOS: Zalewski (I), Thuram (I), Acerbi (I), Doué (P), Hakimi (P).

ARBITRAGEM: István Kovács, auxiliado por Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (trio da Romênia). VAR: Dennis Johan Higler (Holanda).

LOCAL: Allianz Arena, Munique.

