Um tetracampeão ou um campeão inédito. Neste sábado (31), a partir das 16h (de Brasília), Inter de Milão ou PSG se enfrentarão na Allianz Arena, em Munique , e apenas um dos clubes voltará para casa com a taça da Champions League na bagagem.

Uma decisão inesperada, que não contará com Manchester City ou Real Madrid pela primeira vez nos últimos quatro anos. No entanto, os dois finalistas estiveram próximos do título. Em 2023, a Inter perdeu para o City, por 1 a 0. Em 2020, o PSG foi derrotado pelo Bayern de Munique.