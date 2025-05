PSG e Arsenal duelam por vaga na final da Liga dos Campeões

Paris Saint-Germain e Arsenal só chegaram à final da Liga dos Campeões uma vez, e perderam. Nesta quarta-feira (7), eles decidirão, no jogo de volta da semifinal às 16h (horário de Brasília), qual dos dois terá uma segunda chance.

Por enquanto, a vantagem é do campeões francês, que venceu o jogo de ida por 1 a 0 na semana passada, mas os londrinos continuam insistindo na confiança em uma virada.

Levantar a 'Orelhuda' é uma obsessão histórica para dois dos poucos grandes que ainda não alcançaram a glória no torneio de clubes mais importante da Europa.

O PSG terminou 2020 em segundo lugar, numa edição estranha devido à pandemia, que foi decidida em meados de agosto com uma 'Final 8' inédita diante de arquibancadas quase vazias em Lisboa.

Os franceses então perderam no duelo decisivo por 1 a 0 para o Bayern de Munique, graças a um gol de Kingsley Coman.

É preciso voltar ainda mais no tempo para encontrar a única final da Liga dos Campeões que o Arsenal jogou. Foi em 2006, no Stade de France, na periferia norte de Paris, onde o Barcelona os derrotou por 2 a 1 com uma virada no final e um gol decisivo do brasileiro Juliano Belletti.

- Luis Enrique, uma década depois -

No PSG, desde que os dirigentes cataris se tornaram donos do clube em 2011 e o clube deu um salto qualitativo, vencer a Liga dos Campeões se tornou a prioridade ano após ano.

Mas nem com estrelas como Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé foi possível cumprir essa missão, que agora pode ser alcançada com a ajuda do técnico Luis Enrique, que já levou o Barcelona ao título europeu há exatamente uma década, em 2015.

"Já tenho experiência. Meu time é jovem, é verdade, mas não coloco limites neles", disse o treinador espanhol antes da primeira partida do PSG na atual Liga dos Campeões.

Quando o asturiano assinou como novo técnico do PSG em meados de 2023, a questão de vencer a Liga dos Campeões já era o foco central de sua primeira coletiva de imprensa.

"Adoro sentir essa pressão. Bendita pressão!" disse ele sorrindo na ocasião.

Em sua primeira temporada no comando do PSG, quase chegou à final, perdendo para o Borussia Dortmund em uma semifinal que agora espera superar.

- Dembelé disponível -

Nos dias que antecederam a partida, a atenção se concentrou principalmente na evolução do artilheiro do PSG, Ousmane Dembélé, que marcou o gol de sua equipe no jogo de ida em Londres, mas terminou a partida com uma distensão muscular na coxa.

Na sexta-feira passada, o PSG informou que seu jogador estava "evoluindo favoravelmente" e na segunda-feira retornou aos treinos coletivos.

"Ele está treinando com a gente há dois dias (...) Foram treinos normais para ele. Vai estar disponível amanhã", disse Luis Enrique na coletiva de imprensa pré-jogo desta terça-feira, se referindo ao jogador que marcou 33 gols nesta temporada (em todas as competições).

- Arteta volta ao 'Parc' -

No Arsenal, Mikel Arteta enfrenta o desafio de tornar o clube campeão europeu pela primeira vez e, apesar da derrota no jogo de ida, suas esperanças continuam nas alturas.

"Estamos no intervalo, ainda falta o segundo jogo. Temos que ir a Paris para vencer, e somos mais do que capazes de conseguir isso", afirmou o técnico basco.

A partida desta quarta-feira inevitavelmente trará de volta memórias para o próprio Arteta, que retornará ao Parque dos Príncipes mais de duas décadas depois das duas temporadas (2000 a 2002) que passou como jogador do PSG, emprestado pelo Barcelona.

Ele tinha 17 anos quando começou sua carreira na França e teve uma segunda temporada em que se destacou no clube, sendo incluído até mesmo no time ideal daquela temporada 2001-2002 da Ligue 1.

Agora, como treinador, ele tem a oportunidade de triunfar no mesmo estádio, embora desta vez no comando do time visitante.