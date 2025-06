PSG atropela Inter de Milão (5-0) e conquista Liga dos Campeões pela 1ª vez na história

Com uma exibição de gala, o Paris Saint-Germain goleou a Inter de Milão por 5 a 0 neste sábado (31) em Munique, na Alemanha, e conquistou seu tão sonhado primeiro título da Liga dos Campeões.

Num jogo em que o time parisiense teve amplo domínio mostrando um futebol total, o marroquino Achraf Hakimi abriu o placar aos 12 minutos e Désiré Doué fez dois gols (20' e 63'). Na reta final, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia (73') e Senny Mayulu (87'), que havia acabado de entrar, fecharam o placar.

- 'Orelhuda' para a França após 32 anos -

O título se junta ao do Olympique de Marselha, conquistado em 1993, também em Munique. São as únicas glórias do futebol francês no principal torneio europeu de clubes, tendo disputado oito finais.

Foi um sábado festivo em Munique: céu azul e 30 graus, as ruas lotadas de torcedores, moradores de Munique nadando no rio, um show de Dua Lipa quase simultâneo à final... E longas horas de espera em hotéis para os jogadores, focados em encontrar o ponto exato da motivação, como eles insistiam de antemão: Não é um dia qualquer, mas não é uma boa ideia adicionar pressão extra.

O PSG acertou em cheio na busca por esse equilíbrio: desde o pontapé inicial, submeteu a Inter a um baile baseada na circulação rápida e na troca de posições de ataque que desmantelou a densa defesa italiana.

Foi assim que veio o primeiro gol. Vitinha tocou para Doué e, aos 14 minutos, Hakimi marcou com o gol vazio, diante da torcida da Inter, seu ex-clube, a quem ele imediatamente fez um gesto pedindo desculpas.

- Impotência 'interista' -

Quando a Inter finalmente conseguiu chegar perto da área adversária, veio o segundo golpe. O equatoriano Willian Pacho conseguiu afastar a bola antes que ela saísse e, com isso, iniciou um contra-ataque que Ousmane Dembélé comandou com maestria até encontrar Doué no lado oposto.

O novo 'golden boy' do futebol francês não pensou duas vezes e disparou um chute que Federico Dimarco desviou, tirando as chances do goleiro Yann Sommer.

Perdendo por 2 a 0 em 20 minutos, cenário inverso ao que enfrentou nas duas partidas contra o Barcelona nas semifinais, a Inter precisava revolucionar seu jogo. Seu treinador, Simone Inzaghi, gritava sem parar na linha lateral, mas não adiantou.

Não era suficiente diante de um adversário em seu melhor momento: seu primeiro chute na direção do gol só saiu aos 75 minutos de jogo.

Kvaratskhelia teve duas tentativas consecutivas em que a bola raspou a trave nos acréscimos do primeiro tempo (45+2) e continuou a acumular disparos na segunda etapa até encontrar o gol (73').

- Doué brilha -

Dez minutos antes, veio o segundo gol de Doué: Dembélé tocou de calcanhar para Vitinha, que deu um ótimo passe para o francês marcar, comemorando diante da torcida parisiense.

A cereja do bolo veio com o gol de Mayulu, logo depois de entrar em campo, após uma triangulação com Barcola.

A "Orelhuda", colocada em campo quase duas horas antes pelos argentinos Javier Zanetti e Javier Pastore, foi erguida pelo brasileiro Marquinhos, que entra para a história do PSG como o primeiro capitão a fazer o gesto na conquista do maior título da história do clube francês.