Prost posta lembrança com Senna no dia em que se completam 31 anos da morte do brasileiro

Eterno rival de Ayrton Senna, Alain Prost postou uma homenagem ao brasileiro nesta quinta-feira, quando se completam 31 anos da morte de Senna, no GP de San Marino de 1994, após a Williams em que ele estava colidir com o muro na curva Tamburello.

"Lembrando", postou Prost, com uma foto dos dois pilotos na década de 80 em um compromisso da McLaren, equipe pela qual foram companheiros em 1988 e 1989, com Senna vencendo o título no primeiro ano e o francês sendo campeão no ano seguinte após uma polêmica no GP do Japão, em Suzuka.