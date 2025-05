Presidente do Corinthians é afastado do cargo; votação dos sócios decidirá futuro do clube

Augusto Melo está no segundo ano de seu mandato e pode sofrer impeachment se sócios votarem a favor da decisão. Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Augusto Melo não é mais o presidente do Corinthians. Nesta segunda-feira (26), o conselho deliberativo do clube aprovou o afastamento do cartola do cargo. Ao todo, foram 176 votos favoráveis à decisão e 57 contrários. Uma pessoa se absteve.

O pedido de impeachment foi feito com base em supostas irregularidades no contrato entre o Corinthians e a casa de apostas VaiDeBet, que chegou a ser patrocinadora máster do clube. Augusto Melo chegou a ser indiciado pela Polícia Civil por lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Agora, uma nova votação, entre os sócios do time, terá de ser feita para concretizar o impeachment. Neste período em que Melo estará afastado, o cargo será ocupado de forma interina pelo vice-presidente Osmar Stabile. Ele terá a função de convocar a assembleia extraordinária dos sócios, que deve ser realizada em aproximadamente um mês.

Se o impeachment for aprovado, uma nova eleição será realizada com votos apenas dos conselheiros. Em caso de renúncia de Augusto Melo, Stabile assume a presidência até o fim de 2026.

Augusto Melo reconheceu a derrota antes da hora

Antes de iniciar a reunião do conselho deliberativo, que votaria o processo de impeachment, Melo fez um pronunciamento no Parque São Jorge. Na fala, ele admitiu que seria derrotado na votação e se revoltou com as acusações feitas a ele.

— Não é renúncia, ao contrário. Não vou participar dessa palhaçada. Não estou renunciando, vou brigar para continuar aqui. Vai ter a votação, eles são a maioria, não tenho dúvida de que a votação vai passar, tem 60 dias para a assembleia geral e vamos brigar pelo Corinthians — disse Augusto Melo, que ainda completou:

— O jogo não acabou, mas saio de cabeça erguida. Saio do Corinthians neste momento, por enquanto, com salários em dia há sete meses, com planejamento de um ano que tinha tudo para dar certo. Saio do Corinthians deixando um contrato com a Multipark no qual o Corinthians se tornaria sócio. Saio do Corinthians deixando o contrato pronto do nosso CT, o alojamento da base.