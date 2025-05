Presidente da Fifa sugere Cristiano Ronaldo no Mundial: 'Há discussões com clubes, quem sabe?'

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que Cristiano Ronaldo poderá jogar o Mundial de Clubes devido à janela de transferências exclusiva para a competição. O Al Nassr, clube saudita do craque português, não conseguiu a classificação para o torneio, mas o dirigente sugeriu que ele poderia se transferir para alguma das 32 equipes que disputarão a competição nos Estados Unidos a partir de junho.

"Cristiano Ronaldo pode jogar no Mundial de Clubes", disse Infantino ao canal de streaming online IShowSpeed. "Há discussões com alguns clubes, então se algum clube estiver de olho e tiver interesse em contratar Ronaldo para o Mundial de Clubes, quem sabe? Ainda faltam algumas semanas, será divertido."

Na última quarta-feira, a entidade anunciou que haverá uma janela inédita para o Mundial de Clubes. As equipes classificadas vão poder realizar contratações no período especial entre 1º a 10 de junho de 2025. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo são os brasileiros que vão estar no torneio nos Estados Unidos.