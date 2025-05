Expectativa Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Presidente da FGF protocola pedido para Porto Alegre sediar jogo da Seleção Brasileira em 2025

Partida contra o Chile, no início de setembro, seria a última exibição do Brasil em casa pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

26/05/2025 - 18h29min Compartilhar Compartilhar