Haaland é a esperança de gols do Manchester City.

Manchester City e Bournemouth se enfrentam, nesta terça-feira (20), às 16h, pela 37ª rodada da Premier League . O duelo ocorre no Ettihad Stadium, em Manchester.

Os citzens precisam vencer para voltar à zona de classificação para a próxima Champions League. O City é o 6º colocado, com 65 pontos, um a menos do que o 3º, que é o Newcastle. O Bournemouth é o 11º, com 53.