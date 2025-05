"Potência máxima" é o que promete o técnico do PSG para a final da Champions League

Luis Enrique comanda o PSG na final da Champions League. Franck Fife / AFP

O Paris Saint-Germain vai entrar com "potência máxima" na final Champions League contra a Inter de Milão, no dia 31 de maio, em Munique, foi o que prometeu na quarta-feira (21) o técnico da equipe, Luis Enrique.

— O melhor de tudo isso é que não temos nada em especial para preparar, sabemos o futebol que queremos jogar e agora temos que elevar isso à sua potência máxima, declarou o treinador espanhol em entrevista coletiva no centro de treinamento do clube.

Uma final de Champions League não é fácil

— Não é comum na carreira de um jogador ou de um treinador disputar esse tipo de jogo. É preciso saber controlar a pressão, acrescentou Luis Enrique, que comandou o Barcelona em seu último título da Champions, em 2015.

— Chegar à final da Champions League é sempre muito difícil, todos os jogadores e treinadores sonham em jogá-la e a maioria não consegue, continuou.

Ao ser questionado sobre a final, Luis Enrique respondeu: — Não sei o que vai acontecer. O que acho importante é o DNA da equipe, é que vamos jogar ao máximo, tentar ser os primeiros em Paris a vencer a Champions League e fazer história, declarou o espanhol.

Leia Mais Final da Champions League será transmitida nos cinemas; veja onde assistir em Porto Alegre

Como enfrentar a Inter de Milão

— Conhecemos Lautaro Martínez e (Marcus) Thuram, dois jogadores no comando do ataque, mas a Inter é mais do que isso. Eles são capazes de começar com (o goleiro Yann) Sommer, podem jogar um futebol de posse de bola ou fazer ligação direta com (Denzel) Dumfries, explicou Luis Enrique.

— É um time que se parece com o nosso, porque gostam de ter a bola com seu meio-campo, defensores que sobem. Sempre vai ser difícil tirar a bola deles. Podem defender com linha alta ou baixa e têm um grande treinador, acrescentou em referência a Simone Inzaghi.

— O Barça fez seis gols neles (nos jogos de semifinal), mas foi eliminado. A Inter também eliminou o Bayern de Munique... Mas nós também somos difíceis de eliminar, avisou.

— É uma das melhores finais de Champions dos últimos anos, mas vamos estar à altura da Inter, agora temos que aproveitar o momento, concluiu.

Ousmane Dembélé

Dembélé marcou o único gol da primeira partida da semifinal contra o Arsenal em 29 de abril. Adrian Dennis / AFP / AFP

No media day da Uefa antes da final da Champions, com treino aberto, o atacante Ousmane Dembélé também falou com a imprensa.

— Você nunca sabe se (uma final) vai acontecer novamente na carreira. Pouquíssimos times chegam à final da Champions League, disse Dembélé.

— Então você tem que encarar isso com um sorriso, aproveitar. Também manter o foco, mas aproveitar todos esses momentos, porque uma final é algo magnífico, acrescentou o atacante francês. E ainda disse: — Todo o elenco tem fome, quer esta vitória.

Bola de Ouro

Ao ser questionado sobre a Bola de Ouro, Dembélé explicou:

— Riem muito de mim com a Bola de Ouro. Mas quando você é jogador do PSG, existem coisas muito mais importantes do que os prêmios individuais, o clube nunca conquistou este título, afirmou.

— É pouco frequente um clube francês estar na final, então tentamos ter todo mundo nos apoiando, finalizou.