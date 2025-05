Porto Alegre terá espaço para acompanhar os playoffs da NBA, nos dias 21 e 23 de maio

O público que for ao evento, na rua Álvaro Chaves, 91, no bairro Floresta, vivenciará experiências diversas e comuns aos que os torcedores dos Estados Unidos têm a chance de vivenciar ao longo da temporada.

— Estamos muito felizes em levar o Boteco Hellmann’s para Porto Alegre, que foi escolhida para receber a primeira edição fora de São Paulo por ser uma das capitais com maior engajamento com a NBA no Brasil. Os gaúchos se conectam de forma genuína com esse universo e, para aproximá-los ainda mais da liga, estamos ampliando a nossa presença na região em momentos importantes da temporada, unindo celebração e paixão pelo esporte — disse Carolina Riotto, CMO da Unilever Alimentos no Brasil.