Plata aumenta a lista de desfalques do Flamengo na Libertadores para 'decisão' contra a LDU

Depois de perder os volantes Erick Pulgar e Allan de uma só vez para o duelo de caráter decisivo contra a LDU, nesta quinta-feira no Maracanã, pela penúltima rodada do Grupo C da Libertadores, o técnico Filipe Luís também não vai poder contar com o atacante Gonzalo Plata.

Com um edema ósseo no joelho direito, o jogador foi avaliado pelo departamento médico e deve prolongar a sua ausência até o Mundial de Clubes da Fifa, que terá início na metade de junho.

A partida diante do rival equatoriano ganhou ainda mais importância após a vitória do Central Córdoba sobre o Deportivo Táchira. Os argentinos lideram a chave com 11 pontos seguido da LDU com oito. Restando dois compromissos, o Flamengo soma cinco pontos, está fora da zona de classificação, e precisa vencer as duas partidas que restam para se garantir nas oitavas de final do torneio continental.