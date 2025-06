Piastri (McLaren) conquista pole position do GP da Espanha de F1; Bortoleto é 12º

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) largará no domingo na pole position no Grande Prêmio da Espanha, a nona etapa das 24 desta temporada de Fórmula 1, após marcar o melhor tempo na classificação deste sábado (31).

O líder do Mundial de Pilotos terminou à frente de seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris (McLaren), e do holandês Max Verstappen (Red Bull) com uma vantagem de 209 e 322 milésimos de segundo, respectivamente.

Em um dia escaldante com um céu ameaçando uma tempestade, o australiano garantiu sua quarta pole position da temporada e obteve uma vantagem na briga pelo degrau mais alto do pódio em Montmeló, depois de Norris se aproximar na classificação a uma distância de apenas três pontos com sua vitória no último domingo em Mônaco.