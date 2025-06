Piastri é o mais rápido no terceiro treino livre do GP da Espanha em novo domínio da McLaren

Líder do Mundial de Fórmula 1, o australiano Oscar Piastri venceu o desempate com seu companheiro de McLaren, o britânico Lando Norris, e foi o mais rápido no terceiro e último treino livre para o GP da Espanha neste sábado. Ele marcou 1min12s378, seguido por Norris, e Charles Leclerc, da Ferrari. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na 11ª posição.