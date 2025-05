Piastri domina e faz melhor tempo do dia no GP de Emilia-Romagna; Bortoleto é o 16º

Vencedor das últimas três etapas da Fórmula 1, Oscar Piastri mostrou nesta sexta-feira que a McLaren também brigará pelo lugar mais alto do pódio no GP de Emilia-Romagna, no Circuito de Ímola, na Itália. O australiano, líder do campeonato, foi o mais rápido do dia, liderando os dois treinos livres do dia. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 16º mais veloz na segunda sessão desta sexta.

Piastri terminou o dia com o tempo de 1min15s293, superando a melhor marca do início da manhã, no qual também liderou, com 1min16s545. Como também aconteceu no primeiro treino, o britânico Lando Norris registrou a segunda melhor marca, apenas 0s025 atrás do companheiro de McLaren.

Os resultados mostram a força da equipe britânica, que vem dominando a temporada. No início da semana, Piastri chegou a afirmar que não esperava em Ímola o mesmo domínio visto nos três GPs anteriores. Mas a dupla começou em alto nível no tradicional e veloz Autódromo Enzo e Dino Ferrari.

Um dos destaques do dia foi francês Pierre Gasly, terceiro mais veloz do segundo treino. No início do dia, o piloto da Alpine já havia registrado o sexto tempo. Tetracampeão mundial, o holandês Max Verstappen foi o quinto mais veloz da segunda sessão, novamente sem empolgar a torcida.

A segunda atividade do dia começou com Norris na frente. Mas, na metade da sessão, Piatri já despontava na frente, sem conseguir vantagem mais folgada sobre o companheiro de equipe. No pelotão traseiro, Bortoleto começou em 18º, logo atrás de Nico Hülkenberg, seu parceiro na Sauber. Mas, mesmo sem repetir a boa performance do início do dia, o brasileiro subiu para o 16º lugar, duas posições à frente do companheiro de equipe.

Bortoleto levou um susto no primeiro treino do dia ao derrapar sozinho e parar no muro de proteção, sem maiores consequências. O incidente, a dois minutos do fim da sessão, acabou abreviando o treino. O brasileiro terminou em nono, sua melhor posição em um treino livre. Na segunda sessão, caiu um pouco de rendimento e anotou o 16º tempo.

O segundo treino livre também foi marcado por um incidente nos minutos finais. Desta vez, foi o francês Isack Hadjar que causou a bandeira amarela, que logo virou vermelha. O piloto da RB derrapou sozinho na pista, invadiu a caixa de briga e parou no muro de proteção, a exemplo do que fez Bortoleto no primeiro treino, no mesmo setor. Nos dois casos, os pilotos não correram maiores riscos.

Os pilotos voltam à pista italiana no sábado para a terceira sessão livre, às 7h30 (de Brasília). A classificação está agendada para as 11h. No domingo, a largada da corrida está marcada para as 10 horas.

Confira os resultados do 2º treino livre do GP de Emilia-Romagna:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min15s293

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min15s318

3º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min15s569

4º - George Russell (ING/Mercedes), 1min15s693

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min15s735

6º - Charles Leclerc (ITA/Ferrari), 1min15s768

7º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min15s792

8º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min15s827

9º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min15s916

10º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min15s934

11º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min15s943

12º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min16s009

13º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min16s044

14º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min16s220

15º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min16s255

16º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min16s339

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min16s341

18º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min16s406

19º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min16s419