Pegula e Andreeva confirmam favoritismo em Roland Garros

Na próxima fase, a vice-campeã do US Open de 2024 irá enfrentar Markéta Vondrousová, 96ª do mundo. Campeã de Wimbledon em 2023 e vice em Paris em 2019, a tcheca superou a polonesa Magdalena Frech, 25ª cabeça de chave, com parciais de 6/0, 4/6 e 6/3, em exatas duas horas de jogo.