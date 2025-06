Pedro Martins deixa o cargo de CEO após entrar em rota de colisão com a cúpula do Santos

Pouco mais de cinco meses depois de ser anunciado como o homem forte do futebol e da gestão do Santos, o CEO Pedro Martins pediu demissão do cargo, resultante da insatisfação crescente das duas partes. O Santos anunciou o desligamento de Martins neste sábado.

"O Santos FC comunica oficialmente a saída do CEO Pedro Martins, que desempenhou suas atividades até ontem. O profissional pediu demissão do cargo, solicitação acatada pelo Comitê de Gestão. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte em sua carreira", afirma nota oficial.

Contratado para modernizar a gestão e a estrutura interna do clube da Baixada, o dirigente perdeu espaço desde sua chegada, em dezembro de 2024, e encontrou forte resistência para implementar as mudanças que desejava, principalmente no departamento de futebol.

Uma reunião do CEO com a alta cúpula da diretoria santista, na terça-feira, decretou a saída de Pedro Martins. O dirigente, que antes de assumir a vaga deixada por Paulo Bracks era diretor de futebol do Botafogo, recusou-se a abandonar o controle do futebol, que ficaria a cargo de outro profissional, e tomar conta da área administrativa, como desejava o presidente Marcelo Teixeira e seus diretores.

Em abril, após a demissão do técnico Pedro Caixinha, Pedro Martins já havia demonstrado seu descontentamento publicamente, em entrevista, e reclamado da dificuldade em gerir o clube. Na ocasião, o ex-gestor alfinetou dirigentes do clube que, segundo ele, pensam a curto prazo, dificultam o processo de mudanças e atrapalham a modernização do Santos.

"O saudosismo matar o clube. Ainda existem travas institucionais para fazer essa evolução. É o famoso 'aqui sempre foi feito assim'", reclamou à época, em entrevista que incomodou setores do clube. "Mudar a cultura de uma organização não é fácil nem simples. Mas, se quiser ser competitivo, precisa ver o que outros clubes fazem e mudar a cultura. Precisamos produzir equipes vencedoras todos os anos, não em um só", analisou.

A eliminação para o CRB na Copa do Brasil e a má fase do Santos no Campeonato Brasileiro - são duas vitórias em dez jogos e o 18º lugar na tabela - aumentaram a pressão da torcida e de dirigentes do clube por sua saída. Pesaram contra ele também decisões tomadas no departamento de futebol, como o alto valor da rescisão de Caixinha e a proteção a Gabriel Verón após atos de indisciplina, que desagradaram à cúpula santista - o que determinou seu afastamento do setor.