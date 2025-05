Paula Badosa vence romena de virada e vai à 3ª rodada de Roland Garros

Badosa é a número 10 do ranking.

A espanhola Paula Badosa , número 10 do mundo, se classificou para a terceira rodada de Roland Garros nesta quinta-feira (29), ao vencer de virada a romena Elena-Gabriela Ruse (80ª).

Badosa fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/4, em duas horas e 22 minutos na quadra Simonne Mathieu.

A espanhola de 27 anos, cujo melhor resultado em Roland Garros são as quartas de final em 2021 , vai enfrentar por uma vaga nas oitavas a vencedora do duelo entre a australiana Daria Kasatkina (17ª) e a francesa Leolia Jeanjean (100ª).

Esta foi a segunda partida em três de Badosa no torneio. Na estreia, ela precisou de 2h21min para eliminar a japonesa Naomi Osaka .

Convidada, francesa vai à terceira rodada e sobe 119 posições no ranking

Boisson está aproveitando o convite para subir no ranking.

Número 361 do ranking mundial, a francesa Loïs Boisson entrou na chave principal com um wild card (convite) e não decepcionou.

Boisson tem como melhor resultado o título do Challenger de Saint-Mallo em 2024 e com a campanha no Grand Slam está subindo 119 posições e chegando a 242ª colocação.