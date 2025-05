Partida entre Knicks e Pacers nos playoffs da NBA foi acompanhada em evento realizado em Porto Alegre

A partida entre New York Knicks e Indiana Pacers, a primeira da final da Conferência Leste , foi transmitida em um evento realizado no Quarto Distrito, na Capital.

Além do jogo, o público que compareceu pôde vivenciar muitas experiências no Boteco Hellmann's, que é uma das patrocinadoras da NBA no Brasil. Música, comida, bebida e ativações foram disponibilizadas para os fãs de basquete.