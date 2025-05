Papa Leão XIV: fim do conclave anima torcida do Corinthians nas redes sociais; entenda

O fim do conclave que indicou o americano Robert Francis Prevost como novo papa, cujo nome de santidade é Leão XIV, mexeu não somente com o fiéis católicos, mas também com os fiéis torcedores do Corinthians. Os fãs do time alvinegro que se apegam à superstição têm a certeza de que a escolha do pontífice significa vitória na próxima partida.