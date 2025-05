Paolini vai às quartas de final em Roma; Osaka é eliminada

A italiana Jasmine Paolini, número 5 do mundo, se classificou para as quartas de final do WTA 1000 de Roma nesta segunda-feira (12), enquanto a ex-número 1 Naomi Osaka (48ª ), foi eliminada depois de oito vitórias consecutivas. Ela venceu por 2 sets a 0 (7/5, 6/2) a letã Jelena Ostapenko (18ª), recentemente campeã do WTA 500 de Stuttgart, também no saibro.