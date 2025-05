Paolini bate Gauff e vê título histórico no WTA 1000 de Roma extrapolar quadra

Com o resultado em Roma, Paolini empatou o confronto direto com Gauff em 2 a 2. A tenista dos EUA, quarta do ranking, venceu os dois primeiros jogos, em quadra dura. Paolini, porém, tem o controle no saibro, superfície do evento romano. Ela venceu a rival pela primeira vez no mês passado em Stuttgart, no saibro coberto.