Pâmela Rosa e Luigi Cini brilham em etapa de Florianópolis do Circuito Brasileiro de Skate

Pâmela é das mais experientes skatistas do Brasil. Julio Detefon / Divulgação / STU

A segunda etapa do Circuito Brasileiro de Skate, o STU National, foi encerrada no domingo (25), em Florianópolis e teve com grandes destaques Pâmela Rosa, vencedora do street feminino, e Luigi Cini, o melhor no park masculino.

Bicampeã mundial, Pâmela teve uma queda em um treino, abriu o supercílio, reclamou de dores, mas superou as adversidades para levar a melhor no street feminino. Estreante na pista do Skatepark do Abraão, a paulista foi campeã com a nota 80,24. Rafaela Murbach, também de São Paulo, foi a segunda colocada com 73,93. A baiana Maria Almeida (67,51), campeã em Criciúma, completou o pódio.

— Sempre tive muita vontade de andar aqui e de conhecer Floripa. Não pude vir no ano passado. Acabei tendo esse imprevisto no treino, fiquei com o lado esquerdo do corpo bem dolorido, um pouco travado, machuquei o canto do olho. Mas hoje consegui me superar e estou muito feliz — comentou Pâmela, e concluiu:

— Esse título não é só pra mim, mas para todos aqueles que me ajudaram a fazer isso acontecer. Se não estava 100%, o que vale é estar com saúde, com sorriso no rosto e me divertindo.

Em pódio "9 Club", Cini se sagra campeão do Park

Cini fez prova de alto nível. Julio Detefon / Divulgação / STU

Na final do park masculino, um raro pódio “9 Club”, com todos acima dos 90 pontos. Melhor para o curitibano Luigi Cini, que, numa volta eletrizante, recebeu dos juízes a nota 92,00 e sagrou-se campeão.

O segundo colocado foi outro skatista de Curitiba, Gui Khury, que teminou com 90,03. O novato Nicolas Falcão, único atleta da casa entre os finalistas, figurou em terceiro lugar com 90,00 e garantiu seu primeiro pódio no STU.

— Realmente, não lembro se já houve uma final no STU com um pódio em que todos tiveram nota acima dos 90. Independentemente disso, mostra o alto nível que a galera mostrou na final aqui em Floripa — comentou Cini, sétimo colocado nos Jogos Olímpicos de Paris, e continuou:

— O Gui e o Nicolas quebraram tudo também, com notas que em muitos eventos seriam mais que o suficiente para dar o título a eles. Nunca sabemos ao certo quanto valerá uma volta, o que mais será valorizado nela. Mas tracei uma estratégia para que atingisse um bom nível.

Helena Laurino, de apenas 13 anos, vence no park feminino

Heleninha (C) no pódio com Isadora Pacheco (E) e Yndiara Asp (D). Julio Detefon / Divulgação / STU

A paulista Helena Laurino, de apenas 13 anos, desbancou as atletas olímpicas Isadora Pacheco e Yndiara Asp, que completaram o pódio e foi a vencedora do park feminino.

Com apenas 1m45cm de altura, Heleninha venceu com uma grande volta, que lhe valeu a nota 82,58.

— É muito legal poder subir ao pódio com dois nomes que sempre me inspiraram, desde que iniciei no skate. E tudo começou quando eu tinha 6 anos. E minha primeira competição foi aos 7 anos — comentou Helena.

Gabryel Aguilar leva street masculino

Gabryel é um dos mais regulares do circuito nacional. Julio Detefon / Divulgação / STU

Na disputa masculina do street, o paulista Gabryel Aguilar foi o vencedor com nota 90,56 e foi único a entrar no “9 Club” na final. O carioca Matheus Mendes terminou em segundo lugar com 87,05. E o paulista Ivan Monteiro, atual campeão brasileiro, terminou em terceiro (83,75).

— Fico até emocionado, porque vim da 19, comunidade lá em Interlagos (bairro da cidade de São Paulo), sou da quebrada e sei como foi o "meu corre". Hoje em dia, vivo do que faço, ganho minha grana com o skate e posso ajudar minha família, ajudar em casa. Obrigado a todos meus patrocinadores que acreditam em mim. Estou muito feliz e realizado. Skate é uma constante evolução e salva vidas — afirmou Gabryel.

Vini Sardi conquista seu 10º título de STU no Paraskate

E na final do Paraskate, reinou a supremacia de Vini Sardi, um ícone do paradesporto brasileiro e um dos grandes idealizadores para que seu esporte entre no programa dos Jogos Paralímpicos.