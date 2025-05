Palmeiras treina com Felipe Anderson e Allan mira São Paulo no Brasileiro: 'Manter desempenho'

Classificado por antecipação para as oitavas de final da Libertadores após a vitória sobre o Cerro Porteño, o Palmeiras já virou a página e agora tem como prioridade encarar o São Paulo, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, a equipe treinou no período da manhã e Abel Ferreira já iniciou a preparação visando a próxima rodada do Nacional.

Titular no triunfo em Assunção, o meio-campista Allan disse que o pensamento da equipe é garantir a liderança do Nacional diante do tradicional rival. "Domingo é mais um clássico, mas sabemos atuar em jogos assim. Temos de trabalhar para manter esse bom desempenho. O nosso time está mais cascudo, unido e podemos fazer uma boa partida", comentou o jogador.

Na atividade realizada na Academia de Futebol, os titulares realizaram um treino regenerativo enquanto o restante do grupo participou de um treino técnico em espaço reduzido. A movimentação contou com a presença de Felipe Anderson, que participou em tempo integral. O jogador havia sido poupado da viagem para o Paraguai.

Bruno Rodrigues continua cumprindo as etapas da fase de transição para voltar a brigar por um lugar no time principal e participou do treinamento com os companheiros.

Com o ambiente descontraído em função da missão cumprida na Libertadores, e da liderança no Nacional, Abel Ferreira vai aproveitar os treinos de sexta e sábado para definir a equipe que joga o clássico. Ele deve ter uma conversa com seu estafe para avaliar os atletas mais desgastados e, assim, ter uma ideia da equipe a ser escalada.