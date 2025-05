"Palmeiras não tem interesse nenhum no Cristiano Ronaldo", diz Leila Pereira

Em evento no Allianz Parque nesta sexta-feira, a presidente do Palmeiras , Leila Pereira , desmentiu o boato de que o clube teria interesse em trazer Cristiano Ronaldo ao Brasil.

Cristiano Ronaldo no Palmeiras?

A TV americana Telemundo Desportes noticiou, nesta semana, suposto interesse do clube paulista na contratação de Cristiano Ronaldo como reforço para o Supermundial de Clubes, que ocorre em junho. Segundo a emissora, o craque estaria na mira do Palmeiras, do Chelsea e do Al-Hilal.