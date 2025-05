Palmeiras luta por vaga antecipada nas oitavas da Libertadores contra o Cerro Porteño

O Palmeiras pretende dar continuidade à sua campanha vitoriosa nesta quarta-feira (7), na visita ao Cerro Porteño, no Paraguai, onde pode se tornar o primeiro time a se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores-2025.

Líder do Campeonato Brasileiro e com retrospecto impecável em três jogos do torneio continental, o Verdão tem quase todo o seu invejável elenco à disposição para garantir uma das duas vagas do Grupo G na próxima fase.

E, para completar, o adversário chegará ferido a La Nueva Olla às 21h30 (horário de Brasília) após perder o superclássico paraguaio contra o Olimpia (2 a 1) no sábado.

O Palmeiras lidera o grupo com nove pontos, seguido pelo Cerro com quatro. O Bolívar da Bolívia está em terceiro com três, e o Sporting Cristal do Peru em último com apenas um.

Uma vitória em Assunção tornará o time paulista o primeiro dos dezesseis classificados para as oitavas de final, embora ainda tenha que confirmar a liderança nas duas rodadas restantes.

- Enfermaria quase vazia -

O Palmeiras, que venceu o Cerro por 1 a 0 no jogo de ida em São Paulo, chega à capital paraguaia muito mais aliviado do que há alguns meses.

O técnico português Abel Ferreira, que está no radar para assumir a seleção brasileira, voltou a contar com a maioria dos jogadores que estavam no departamento médico, incluindo Raphael Veiga.

O jogador criativo, peça fundamental nas recentes temporadas, machucou o ombro esquerdo na última partida contra o Cerro e agora está à disposição de Abel, embora seja reserva.

Apenas o zagueiro Micael e o atacante Bruno Rodrigues devem ficar de fora.

O time, mais vezes vencedor do Campeonato Brasileiro e tricampeão da Libertadores, também está satisfeito porque uma de suas principais contratações para este ano, o atacante Vitor Roque, marcou seu primeiro gol pelo Brasileirão na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco no domingo.

"É uma sensação de alívio. Eu estava buscando esse gol há algum tempo, desde a minha estreia", disse 'Tigrinho', de 20 anos.

- Cerro abalado -

Do outro lado, o clima não é dos melhores.

O técnico do 'Ciclón de Barrio Obrero', Diego Martínez, está no olho do furacão após sofrer uma dura derrota no 'Superclásico', apesar das coisas não irem mal na Libertadores.

No campeonato paraguaio, está em quarto lugar com 28 pontos em 17 partidas, oito pontos atrás do líder Libertad.

"Entendemos a raiva das pessoas, e é compreensível depois da derrota. Pedimos desculpas", disse ele após o revés contra o Olimpia.

"Vamos tentar virar a página e focar na final que temos na quarta-feira", acrescentou.

Contra o Palmeiras, Martínez não poderá contar com dois de seus principais jogadores, Gastón Giménez e Jorge Morel, ambos lesionados.

O lateral-esquerdo Guillermo Benítez não completou a partida contra o Olimpia devido a um desconforto físico e é dúvida. Uma das opções nessa posição é Daniel Rivas.

Além do duelo em campo, a partida é marcada por muita tensão por conta dos atos de racismo sofridos pela equipe sub-20 do Palmeiras durante uma partida contra o Cerro, pela Libertadores da categoria, em março.

Prováveis escalações:

Cerro Porteño: Roberto Fernández - Alan Benítez, Matías Pérez, Gustavo Velázquez, Guillermo Benitez - Robert Piris, Wilder Viera, Federico Carrizo, Cecilio Domínguez - Jonatan Torres, Juan Iturbe. Técnico: Diego Martínez.

Palmeiras: Weverton - Agustín Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez - Richard Ríos (Emiliano Martínez), Aníbal Moreno, Felipe Anderson, Estêvão - Facundo Torres, José López (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Piero Maza (CHI).