Palmeiras faz treino tático com Veiga e Mayke e Lucas Evangelista garante: 'Sem vaidade aqui'

O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para o confronto com o Vasco, marcado para domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Após vencer o Ceará por 1 a 0 pela Copa do Brasil, o elenco volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro, onde ocupa a vice-liderança com 13 pontos somados em seis partidas.

O ambiente nos trabalhos foi de confiança, mas também de atenção aos detalhes. Enquanto os atletas mais exigidos no jogo de Fortaleza realizaram atividades regenerativas, o restante do grupo participou de atividades técnicas e um jogo em campo reduzido. O foco da comissão de Abel Ferreira segue sendo a manutenção da intensidade e do padrão tático, em meio a um calendário apertado e uma maratona de jogos que exige rodízio e gestão física do elenco.

O volante Lucas Evangelista, que vem ganhando espaço e foi titular na última partida, destacou o equilíbrio emocional e tático como um diferencial do time. "Sou novo no clube, mas já percebi que o grupo está muito centrado. A gente sabe o que quer, e cada jogo é tratado como uma decisão. O foco agora é o Brasileirão, e estamos muito bem preparados para encarar o Vasco", afirmou.

Evangelista também comentou sobre a filosofia coletiva do elenco alviverde. Para ele, o ambiente construído pelo técnico Abel Ferreira é um dos pilares para a consistência do time. "Sem vaidade aqui. Todos se sentem parte do processo, mesmo que não joguem sempre. Isso é essencial numa temporada tão longa. O importante é o Palmeiras estar forte como equipe, e é isso que temos construído no dia a dia", declarou o meio-campista.

Mayke e Raphael Veiga, que estavam em processo de transição física, participaram integralmente do treino e podem reforçar a equipe em Brasília. Já Marcos Rocha participou parcialmente e ainda é dúvida. Bruno Rodrigues seguiu em recuperação sob supervisão do departamento médico. A condição física do elenco segue como ponto de atenção diante do acúmulo de jogos.

A partida contra o Vasco marcará a segunda vez que o Palmeiras atuará em Brasília nesta temporada. O último encontro entre os dois na capital federal terminou com vitória alviverde, em 2024, também pelo Campeonato Brasileiro. O clube ostenta uma série invicta de 17 jogos como visitante em 2024, incluindo seis vitórias consecutivas longe de casa.