Palmeiras bate Cerro e se classifica na Libertadores com gols de Estêvão e Vitor Roque

O Palmeiras superou qualquer possibilidade de ambiente hostil ao reencontrar o Cerro Porteño dois meses depois do episódio de racismo contra o garoto Luighi. O time venceu por 2 a 0 em Assunção e garantiu a vaga nas oitavas de final da Libertadores com gol de outra joia, Estêvão, e redenção de Vitor Roque.

O garoto foi o principal nome do time de Abel Ferreira, articulando as principais ações ofensivas dos brasileiros. O Palmeiras precisava apenas de um empate para garantir uma vaga antecipada na fase de mata-mata da competição. Com o resultado, a equipe chega a 12 pontos.

Agora, o Palmeiras se prepara para a oitava rodada do Brasileirão, no qual é líder. O time tem pela frente o clássico contra o São Paulo no domingo, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

O primeiro tempo teve equilíbrio em campo, ainda que com o Cerro com presença no ataque ligeiramente maior, mesmo com menos posse de bola. O time entrou 'de cabeça' na partida, com grande intensidade.

O Palmeiras tentou aproveitar as ofensivas, mas encontrou o adversário com uma rápida transição defensiva após perder a bola. Quando chegava, o time alviverde teve pela frente uma forte resistência dos paraguaios.

Já na sua defesa, os palmeirenses estavam mais expostos. A equipe brasileira cedeu espaços para os lançamentos do Cerro, que avançou principalmente com Benítez e Iturbe, pelo lado direito.

O ritmo, contudo, não se manteve até o fim da primeira etapa. Os paraguaios já não chegavam da mesma forma, enquanto o Palmeiras se posicionava melhor em bloco para evitar avanços.

Assim, Estêvão e Lucas Evangelista pressionaram em cima e retomaram no ataque. O meia sofreu falta e cobrou rapidamente para o camisa 41, que bateu colocado de fora da área e acertou belo chute para abrir o placar.

Pouco depois, vieram dois gols perdidos. Primeiro, o Cerro Porteño, após a bola espirrar em levantamento, deixou de empatar em domínio errado do zagueiro Quintana.

Na sequência, Vitor Roque aproveitou a bobeira da defesa paraguaia e ficou cara a cara com Martín Arias e com Estêvão ao seu lado. O atacante, porém, finalizou em cima do goleiro.

Mesmo após o intervalo, o Cerro Porteño não foi o mesmo dos 30 minutos iniciais. O time até buscou atacar, mas, fisicamente, ficou devendo. Já o Palmeiras fez substituições e conseguiu continuar em alta.

Mais tarde, a entrada de Paulinho buscou aproximar o restante do time de Vitor Roque. O atacante estava isolado dos companheiros e teve postura que prejudicou alguns contra-ataques.

O Cerro Porteño teve de arriscar nos minutos finais. O time paraguaio aumentou a pressão para tentar, ao menos, o empate. Com quatro pontos, a equipe precisará fazer bons resultados fora de casa nos dois próximos jogos para tentar a vaga no mata-mata.

No 'tudo ou nada', Wílder Viera acertou o travessão. A bola voltou para Jonatán Torres, que cabeceou no pé da trave.

Foi o Palmeiras que se deu melhor. Vitor Roque recebeu lançamento de Paulinho e foi para a cima da marcação. Ele driblou Velázquez e o goleiro Martín Arias antes de bater para o gol e garantir o resultado e sua redenção, após partida que era de desempenho fraco.

FICHA TÉCNICA

CERRO PORTEÑO 0 X 2 PALMEIRAS

CERRO PORTEÑO - Martín Arias; Gustavo Velázquez (Rodrigo Gómez), Lucas Quintana e Matías Pérez; Alan Benítez, Piris da Motta (Bruno Valdez), Wílder Viera, Federico Carrizo (Sergio Araujo) e Daniel Rivas (Cecilio Domínguez); Jonatán Torres e Juan Manuel Iturbe (Gabriel Aguayo). Técnico: Diego Martínez.

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murillo) e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Richard Ríos) e Allan (Mayke); Estêvão (Raphael Veiga), Facundo Torres (Paulinho) Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Estêvão, aos 40 minutos do primeiro tempo, e Vitor Roque, aos 45 minutos do sgundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wílder Viera (Cerro Porteño) Bruno Fuchs, Lucas Evangelista e Richard Ríos (Palmeiras).

ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.