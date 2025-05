Osasco Vôlei vence Sesi-Bauru e é hexacampeão da Superliga feminina 

Em uma final paulista, o Osasco Vôlei derrotou o Sesi-Vôlei Bauru , nesta quinta-feira (1º), por 3 sets a 1, parciais de 28/2, 19/25, 27/25 e 25/20, após 2h12 min de partida disputada diante de 10.352 torcedores que lotaram o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e se sagrou hexacampeão da Superliga feminina .

Com o resultado, o time dirigido por Luizomar de Moura conquistou a tríplice coroa da temporada 2024/25, já que anteriormente havia vencido o Campeonato Paulista e a Copa Brasil , também em duelos com o Sesi Bauru.

Natália e Tifanny definem o primeiro set

Osasco começou melhor a final e abriu 4 a 1, após um ataque do fundo de Natália . Comandado pela ponteira campeã olímpica em Londres 2012 e prata em Tóquio 2020 , a equipe seguiu liderando até 20 a 16.

Mas o Sesi-Bauru foi reagindo e encostando no placar. Com Mayhara pontuando duas vezes seguidas, a diferença caiu para dois (20 a 18), Em um ace da levantadora Dani Lins o empate chegou em 22 a 22 e num bloqueio de Mayhara sobre Natália, A virada em 23 a 22.

Mas Natália marcou seu oitavo ponto no set e empatou 24 a 24. Então foi a vez de Tifanny. A oposta de 40 anos, que disputou sua primeira decisão de Superliga, fez dois pontos consecutivos, o último deles ( 26 a 24 ), após um rali de 17 segundos.

Bauru reage e erros de Osasco definem o segundo set

Kasiely fez o ponto decisivo do segundo set.

Na reta final, com vantagem confortável, Bauru fechou em 25 a 19 , após ponto marcado por Kasiely.

O jogo de Natália

Um dos maiores nomes da história do voleibol feminino do Brasil, Natália voltou a comandar a equipe de Osasco no terceiro set.