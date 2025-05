Os jogadores brasileiros que já trabalharam com Ancelotti, novo treinador da Seleção Brasileira

Ancelotti treinou Vini Jr. no Real Madrid. JOSE JORDAN / AFP

O currículo de Carlo Ancelotti, novo treinador da Seleção Brasileira, tem clubes gigantes da Europa, os quais contaram com grandes craques do futebol. E o italiano tem bastante familiaridade com atletas brasileiros, tendo treinado 43 ao longo da sua carreira.

O Milan, clube pelo qual Ancelotti trabalhou entre 2001 e 2009, foi onde o técnico teve mais contato com brasileiros. Foram 16 ao todo, entre eles Kaká, Dida, Cafú e Ronaldo Fenômeno. Destaque para jogadores que passaram por Grêmio e Inter, como Alexandre Pato, Emerson e Ronaldinho.

O segundo clube que Ancelotti trabalhou e reuniu muitos brasileiros foi o Real Madrid. Pela equipe espanhola, o italiano teve duas passagens: entre 2013 e 2015; e a mais recente que iniciou em 2021 e terminou com a chegada dele à Seleção.

O trabalho com os merengues deve servir como base para o seu trabalho no Brasil. Principalmente pelo fato dos atletas brasileiros que Ancelotti vinha comandando. Vini Jr., Rodrygo e Endrick são três nomes do presente e do futuro da Seleção.

Além dos três, Casemiro, que se tornou um dos melhores volantes do mundo com o italiano, pode ser um nome mais experiente para esse início de trabalho no Brasil. Lucas Silva, que passou pelo Grêmio, e Vinicius Tobias, revelado pelo Inter, chegaram a jogar com Ancelotti no Real Madrid.

No início de carreira, o italiano trabalhou no próprio país. Antes de chegar ao Milan, ele comandou o Parma e a Juventus, que tiveram brasileiros, como Zé Maria, Amaral e Amoroso.

Depois, Ancelotti comandou o Chelsea e o PSG, com mais brasileiros nas equipes. Ceará, ex-lateral do Colorado, e Nenê, atualmente no Juventude, foram comandados por ele na equipe francesa.

No Bayern de Munique, o italiano treinou Rafinha e Douglas Costa, que vestiram a camisa do Tricolor. Antes da última passagem pelo Real, o treinador ainda passou por Napoli e Everton, e nas duas equipes ele trabalhou com o volante Allan.

Os brasileiros que já trabalharam com Ancelotti

Parma: Zé Maria, Adaílton, Amaral, Amoroso

Zé Maria, Adaílton, Amaral, Amoroso Juventus: Athirson

Athirson Milan: Kaká, Dida, Serginho, Cafú, Pato, Rivaldo, Emerson, Ricardo Oliveira, Ronaldinho, Thiago Silva, Roque Júnior, Ronaldo, Amoroso, Digão, Felipe Mattioni e Claiton

Kaká, Dida, Serginho, Cafú, Pato, Rivaldo, Emerson, Ricardo Oliveira, Ronaldinho, Thiago Silva, Roque Júnior, Ronaldo, Amoroso, Digão, Felipe Mattioni e Claiton Chelsea: Alex, Ramires, Belletti, David Luiz

Alex, Ramires, Belletti, David Luiz PSG: Maxwell, Nene, Thiago Silva, Lucas Moura, Ceará

Maxwell, Nene, Thiago Silva, Lucas Moura, Ceará Real Madrid: Marcelo, Vini Jr., Rodrygo, Militão, Casemiro, Lucas Silva, Endrick, William José, Vinícius Tobias

Marcelo, Vini Jr., Rodrygo, Militão, Casemiro, Lucas Silva, Endrick, William José, Vinícius Tobias Bayern de Munique: Rafinha, Douglas Costa

Rafinha, Douglas Costa Napoli: Allan

Allan Everton: Allan, Richarlison, Bernard

