Os gols e melhores momentos da 10ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Na Arena do Grêmio, o Tricolor venceu o Bahia, por 1 a 0. Braithwaite marcou o gol da vitória, de pênalti, aos 15 minutos do segundo tempo. Com 12 pontos em 10 rodadas, a equipe agora se mantém fora do Z-4, na 12ª colocação.

O Inter, na Ilha do Retiro, empatou com o Sport em 1 a 1. O resultado deixa o time colorado na 14º colocação, com 11 pontos, a dois da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, joga com o Fluminense, no Beira-Rio.