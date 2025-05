O que significa fair play financeiro e qual a diferença para teto de gastos?

O novo presidente da CBF, Samir Xaud, colocou como uma das prioridades da gestão o fair play financeiro. O tema tem sido amplamente debatido no futebol brasileiro, pelos clubes e pela própria Confederação Brasileira de Futebol.

"O fair play financeiro também será uma prioridade da nossa gestão. Considerando a complexidade do tema e as diferentes formas de regulação, a CBF irá promover um amplo debate com a participação ativa de clubes, federações e especialistas", disse Xaud no último domingo.

"Nossa ideia é que seja instituído imediatamente um grupo de trabalho sobre fair play financeiro no âmbito da CBF, com o objetivo de propor as diretrizes para uma regulação moderna e adequada à realidade do futebol brasileiro", completou.

O que significa fair play financeiro? O termo se refere aos mecanismos que objetivam o controle das finanças dos clubes, de modo que as equipes sejam sustentáveis a longo prazo. Trata-se da "saúde financeira" dos clubes.

Sendo assim, com o fair play financeiro, os clubes não gastam mais do que arrecadam. Eles são capazes de honrar seus compromissos, em todas as esferas. Nesse cenário, os times evitam problemas com dívidas, atrasos de salários, e os gastos são controlados com um porcentual da receita obtida.

Antes de Samir Xaud ser aclamado presidente da CBF, clubes pertencentes à LFU (Liga Forte União) enviaram um manifesto de cobranças à entidade. Entre os assuntos estava justamente o "estabelecimento de regras de fair play financeiro" no futebol brasileiro.

O termo fair play financeiro pode ser confundido com teto de gastos. Mas são conceitos diferentes. O teto é um sistema que limita a quantidade de gastos de um clube com contratações de jogadores e técnicos, ordenados e outras despesas ligadas ao futebol.