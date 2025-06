O que há com a arbitragem brasileira? Especialistas citam problemas e apontam soluções para melhorar o nível do apito

Tanto Inter quanto o Grêmio tiveram broncas com a arbitragem. Colagem de fotos de Renan Mattos e Duda Fortes / Agência RBS

Neste sábado (31), começa a 11ª rodada do Brasileirão. São mais 10 jogos em que os árbitros terão a sua atuação escrutinada por jogadores, dirigentes, torcedores e imprensa e, provavelmente, ouvirão reclamações exacerbadas de quem se sentiu prejudicado.

Os erros, escandalosos ou não, sempre aconteceram no futebol, mas a avaliação geral é de que, mesmo com a ajuda do VAR, equívocos significativos se multiplicam nesta temporada.

A preocupação é que as reclamações se diluam durante o campeonato e cresçam nas rodadas decisivas. A edição de 2025 tem pouco mais de um quarto disputado, e o barulho causado pelas reclamações da arbitragem é ensurdecedor.

Um dos maiores incômodos por parte de quem assiste às decisões da arbitragem reside em não entender como situações claras possuem uma interpretação incompatível com a imagem vista na televisão. A perplexidade cresce quando o árbitro de vídeo não corrige a decisão.

E como o VAR tem atuado. Levantamento realizado pelo ge.globo aponta que os árbitros foram chamados para rever lances 39 vezes em 10 rodadas, recorde desde o início da utilização do recurso em 2019. Em 17,95% dos casos, a decisão de campo foi mantida.

— Aquilo que a CBF diz que a Fifa quer do VAR está muito distante da expectativa que o público tem do VAR. O principal ponto para a mudança é que as regras e as orientações do VAR precisam ser feitas e pensadas para quem assiste ao jogo e não para quem apita o jogo — argumenta Diori Vasconcelos, analista de arbitragem do Grupo RBS.

Ele reforça que a falta de clareza nas regras é ruim para a credibilidade do jogo:

— Fica muito difícil evoluir nesse processo porque quando as pessoas não entendem o que está sendo feito, elas acabam tendo a ideia de que tem uma sacanagem acontecendo e isso não é bom para a credibilidade do futebol.

A utilização do VAR pelos árbitros

Grêmio protesta pênalti no clássico Gre-Nal. Renan Mattos / Agencia RBS

O mantra inicial de utilização para erros claros e óbvios, com mínima interferência e máximo benefício, ficou nos primórdios do VAR. As diretrizes atuais da Fifa abrem três possibilidades para a intervenção do árbitro de vídeo. Uma delas continua sendo para erros óbvios.

Os outros dois pontos ocorrem quando o árbitro de campo vê algo e faz sua interpretação da jogada. O árbitro de vídeo avalia que há algo diferente na imagem, mas que não muda a decisão. Então, o veredito de campo se mantém.

Nesse cenário, o VAR informa ao árbitro sobre a situação não percebida, avisa que ela não muda a decisão tomada no campo. O árbitro fica livre para decidir se ele deseja ver no monitor ou não.

O VAR, às vezes, se omite em lance que era para chamar. Às vezes chama em lance que não era para chamar. MANOEL SERAPIÃO Ex-árbitro Fifa

No terceiro caso, o árbitro de vídeo, em lances de difícil compreensão, chama o juiz de campo para auxiliar e ganhar tempo na tomada de decisão.

— O que está havendo é um desencontro de orientações técnicas e que foge da essência da regra. Começaram a buscar a melhor decisão. Então, os árbitros se escondem atrás do VAR, porque sabem que vai lhe dar socorro. O VAR, às vezes, se omite em lance que era para chamar. Às vezes chama em lance que não era para chamar — avalia Manoel Serapião, ex-árbitro da Fifa e integrante da comissão de arbitragem da CBF em dois momentos.

Falta de treinamento e de apoio

Expulsão de Bruno Henrique contra o Corinthians foi contestada. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Zero Hora elaborou uma lista com 22 dos principais lances polêmicos de arbitragem nesta edição do Brasileirão. A contagem poderia ser ainda maior. Somente o Grêmio apresentou oito lances em que se sentiu prejudicado — a comissão de arbitragem reconheceu apenas dois erros.

— Vários resultados de jogos estão sendo modificados por erros gravíssimos e muita coisa em função da falta de treinamento. O erro vai acontecer (mesmo com melhoras), mas, com toda a certeza, com muito menos frequência e com muito menos importância dos erros que a gente vê há algum tempo. Se percebe que é falta de treinamento, falta de orientação — opina Cláudio Vinícius Cerdeira, outro ex-árbitro Fifa com passagem pela comissão de arbitragem da CBF.

Integrante do órgão entre 2016 e 2019, Cerdeira acredita que a melhora da arbitragem passa por dois pilares. O primeiro seria a construção de um centro de treinamento em cada um dos 27 Estados. O outro é a profissionalização dos árbitros.

A grande maioria (dos árbitros) treina onde dá para treinar. Ninguém fiscaliza, ninguém orienta, é cada um por si. CLÁUDIO VINÍCIUS CERDEIRA Ex-árbitro Fifa

No modelo atual, cada árbitro treina por conta. Os custos para a formação de uma equipe multidisciplinar ficam a cargo do juiz. A ideia da criação de CTs construiria um ambiente de apoio para o árbitro, permitindo que ele desenvolva o seu trabalho e se aperfeiçoe.

Na visão de Cerdeira, os locais proveriam assistência para a preparação física, técnica e psicológica. Também serviriam como uma maneira de observar, fiscalizar e orientar os árbitros, sobretudo em momentos de instabilidade.

— A grande maioria treina onde dá para treinar. Ninguém fiscaliza, ninguém orienta, é cada um por si. Eu entendo que centros de treinamento proporcionariam locais adequados para supervisionar os treinamentos. Dariam uma estrutura para o árbitro se desenvolver. Seriam locais adequados para o árbitro treinar — pontua.

Na prática, o juiz de futebol é um solitário. Terminado o jogo, ele e seus companheiros de partida se separam e cada um por si digere acertos e erros. A criação de CTs seria um suporte importante para compartilhar angústias e inseguranças.

— Acima de tudo, é apoiar os árbitros, dar a eles tranquilidade, fortalecê-los quando errarem para que possam fazer uma análise do erro, o porquê do erro, para todos seguirem uma só diretriz — reforça Serapião.

Os clubes não estão interessados em desenvolver a arbitragem. Agora, as ligas também não. É uma fábula de dinheiro que envolve o futebol. CLÁUDIO VINÍCIUS CERDEIRA Ex-árbitro Fifa

Reportagem da edição de maio da revista Piauí destacou diversas decisões controversas de Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da CBF destituído do cargo em 15 de maio. Entre elas está a redução nos investimentos relativos à arbitragem.

Treinamentos presenciais dos principais árbitros do país foram suspensos por questões orçamentárias. Os encontros foram substituídos por videoconferências. Projetos de modernização, como a construção de um centro de treinamentos exclusivo para a arbitragem, foram arquivados, gerando insatisfação no setor.

Cláudio Vinicius Cerdeira defende a profissionalização da arbitragem. José Doval / Agencia RBS

A profissionalização da arbitragem

A profissionalização é vista como outro aspecto capaz de conferir maior estabilidade para o árbitro. Um árbitro de nível Fifa, o mais elevado do futebol, recebe R$ 7,2 mil por partida. Ou seja, quando não é escalado, o árbitro não recebe pagamento.

— As duas ligas arrecadaram R$ 3 bilhões com direitos de transmissão. Quanto desse valor destinaram ao desenvolvimento da arbitragem? Os clubes não estão interessados em desenvolver a arbitragem. Agora, as ligas também não. É uma fábula de dinheiro que envolve o futebol. E ninguém pensa que uma arbitragem ruim pode prejudicar o produto. O que os clubes fazem? O que as ligas fazem? O que a CBF faz? — indaga Cerdeira.

Os principais questionamentos sobre a arbitragem do Brasileirão 2025

2ª rodada

Atlético-MG 0x0 São Paulo

Calleri, do São Paulo, atingiu o zagueiro Junior Alonso, do Atlético-MG, com uma cotovelada em bola disputada pelo alto. O jogador foi expulso e gerou protestos por parte do São Paulo. O árbitro do jogo foi Ramon Abatti Abel.

Inter 3x0 Cruzeiro

O Cruzeiro alega que a falta que gerou a expulsão de Jonathan Jesus não aconteceu. O lance foi aos 20 minutos do jogo apitado por Marcelo de Lima Henrique.

Sport 1x2 Palmeiras

Raphael Veiga converteu o pênalti mal marcado. Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

Bruno Arleu de Araújo marcou falta de Mateus Alexandre em Raphael Veiga, confirmada pelo VAR. O lance aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo. O Sport alega que a infração não aconteceu.

3ª rodada

Fortaleza 0x0 Inter

Flávio Rodrigues de Souza não viu pênalti em uma dividida de bola entre Rogel, do Inter, que foi com a cabeça na jogada, e David Luiz, do Fortaleza, que entrou na dividida com o pé.

Vasco 3x1 Sport

Vegetti teria cometido falta em defensor. Matheus Lima / Vasco,Divulgação

Wilton Pereira Sampaio estava no apito. Ele validou gol de Vegetti. O Sport reclamou de falta no lance.

Grêmio 0x2 Flamengo

Ramon Abatti Abel considerou natural a posição do braço do flamenguista Gerson aos 14 minutos de jogo. Este é um dos oito lances protestados pelo Grêmio.

4ª rodada

Botafogo 2x2 São Paulo

Davi de Oliveira Lacerda apitou o jogo com uma reclamação de cada lado. O Botafogo teve um pênalti marcado a seu favor, mas que após consulta ao VAR, foi anulado. O São Paulo foi às redes com gol de Ferraresi, mas o lance foi invalidado pela posição irregular de Matheus Alves.

Inter 0x1 Palmeiras

Colorados queriam marcação de pênalti. Renan Mattos / Agencia RBS

Felipe Fernandes de Lima comandou a partida. O Inter protestou um possível pênalti não marcado após pé alto de Richard Ríos em Fernando.

Ceará 2x1 Vasco

A bronca do Vasco foi com o VAR, que considerou a posição de Pedro Raul como legal. Os vascaínos ironizam a linha traçada pelo árbitro de vídeo.

5ª rodada

Grêmio 1x1 Inter

O Grêmio reclama de pênalti em Aravena após disputa com Aguirre. Nada foi assinalado pelo árbitro Bráulio Machado.

São Paulo 2x1 Santos

O goleiro do Santos atinge a perna do adversário antes de tocar na bola, mas nada foi marcado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio.

6ª rodada

Sport 0x0 Fortaleza

Matheus Delgado Candançan apitou o jogo. Yago Pikachu, do Fortaleza, chutou forte, a bola bateu no travessão, quicou no gramado e foi tirada pela zaga do Sport. Por falta de imagens conclusivas, o gol não foi marcado.

7ª rodada

Corinthians 4x2 Internacional

Paulo Cesar Zanovelli comandou a partida. O VAR foi acionado quatro vezes. A principal reclamação foi por parte do Inter. O clube gaúcho contesta a expulsão de Bruno Henrique e a marcação do pênalti de Oscar Romero em Matheus Bidu.

Fluminense 2x1 Sport

O Fluminense questiona a anulação de pênalti em Arias após revisão no VAR. O árbitro Rafael Klein assinalou a infração e reconsiderou a decisão ao ver o lance no vídeo.

8ª rodada

Flamengo 1x0 Bahia

Apesar da vitória, os flamenguistas reclamaram um possível pênalti não marcado e a não expulsão do zagueiro Ramos Mingo após falta em Wallace Yan. Anderson Daronco apitou a partida.

9ª rodada

Inter 1x1 Mirassol

O Inter reclamou do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães por não assinalar um possível pênalti após cabeçada de Wesley que desviou no braço de Reinaldo.

São Paulo 2x1 Grêmio

O Grêmio se revoltou contra o pênalti em cima de Luciano marcado para o São Paulo pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima.

Bahia 2x1 Vitória

O Bahia reclama da expulsão do volante Jean Lucas logo aos 4 minutos de partida. Ramon Abatti Abel apitou a partida.

Corinthians 1x0 Santos

O Corinthians teve gol anulado por falta de Félix Torres. O Santos protesta expulsão de Escobar após discussão com um companheiro. O jogo teve arbitragem de Raphael Claus.

Juventude 1x1 Fluminense

Wilton Pereira voltou atrás em cartão vermelho. Porthus Junior / Agencia RBS

O lateral do Fluminense Samuel Xavier foi expulso por Wilton Pereira Sampaio, mas, após revisão do VAR, anulou o cartão vermelho. Xavier já estava no vestiário e voltou a campo.

10ª rodada

Palmeiras 0x2 Flamengo

Pênalti marcado em Arrascaeta foi criticado por analistas. VICTOR FROES / Agencia F8

Há discussão sobre um pênalti marcado para o Palmeiras, se Varella teria tocado com o braço na bola dentro ou fora da área. Também há reclamação no pênalti assinalado em favor do Flamengo, sofrido por Arrascaeta. O árbitro do jogo foi Ramon Abatti Abel.

Grêmio 1x0 Bahia