Apesar disso, o novo presidente da entidade revelou ter entrado em contato antes mesmo do italiano ter desembarcado no Rio de Janeiro.

— É uma felicidade muito grande nós termos o maior técnico da história do futebol internacional na atualidade. Já tive o primeiro contato com ele, sim. Ele vai ter total autonomia para decidir o que for melhor para a Seleção Brasileira. Nós vamos blindar ele de qualquer situação externa que possa ter — disse o dirigente em entrevista coletiva no saguão do prédio da CBF.