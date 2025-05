Novo Hamburgo vence Bagé e termina a segunda rodada líder da Divisão de Acesso

Vitória deixa o Nóia na liderança do campeonato, com seis pontos.

O Novo Hamburgo venceu o Grêmio Bagé por 1 a 0 neste domingo (25), no Estádio do Vale, pela segunda rodada da Divisão de Acesso. O resultado deixa o Nóia na liderança do campeonato, com seis pontos.