Norris vence GP de Mônaco de Fórmula 1; Bortoleto é 14º

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu com autoridade o Grande Prêmio de Mônaco, oitava das 24 etapas da temporada 2025 do Mundial de Fórmula 1, disputado neste domingo (25), no circuito de rua de Monte Carlo.

Norris cruzou a linha de chegada à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e do australiano Oscar Piastri (McLaren), que lidera o campeonato.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), que largou em 16º e bateu na entrada do túnel na primeira volta, se recuperou e terminou na 14ª colocação, seu melhor resultado até aqui na temporada.

Um dia depois de bater o recorde da pista e tirar a pole position de Leclerc, Norris fez uma corrida sem erros, no primeiro ano da regra excepcional de obrigar os pilotos a realizarem duas paradas, uma novidade para dar mais emoção à prova, não teve impacto na luta pela vitória.

Esta foi a sexta vitória da carreira do britânico, que não vencia desde primeira etapa da temporada, em meados de março, na Austrália. O resultado o coloca a apenas três pontos da liderança do campeonato.

O perdedor do dia entre os favoritos foi o holandês Max Verstappen, que terminou em quarto, com desempenho bem abaixo das McLaren, uma semana depois de vencer o GP da Emilia-Romagna.

O veterano Lewis Hamilton (Ferrari), que largou em sétimo depois de ter sido penalizado com a perda de três posições no grid, foi o quinto, à frente do surpreendente francês Isack Hadjar (Racing Bulls), que com o sexto lugar obteve sua melhor posição em seu ano de estreia na Fórmula 1.

Outro francês, Esteban Ocon (Haas), foi o sétimo. Completaram o 'Top 10' o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls, 8º) e as Williams do tailandês Alexander Albon (9º) e do espanhol Carlos Sainz (10º).

A Mercedes, que havia pontuado nos últimos 28 GPs, teve a série interrompida pelo mau desempenho de seus pilotos no treino de classificação e uma estratégia passiva na corrida deste domingo.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será na semana que vem, com o GP da Espanha, no Circuito de Montmeló, em Barcelona.

-- Classificação do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1:

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1h40:33.843

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +3.131

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +3.658

4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) +20.572

5. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +51.387

6. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

7. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) +1 volta

8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

9. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +2 voltas

10. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +2 voltas

11. George Russell (GBR/Mercedes) +2 voltas

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +2 voltas

13. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) +2 voltas

14. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) +2 voltas

15. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) + 2voltas

16. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) +2 voltas

17. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) + 2voltas

18. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +3 voltas

- Melhor volta da corrida: Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:13.221 na 77ª volta (velocidade média: 164,068 km/h)

- Abandonos:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault): acidente na 8ª volta

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes): problema mecânico na 37ª volta

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2025:

. Campeonato de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 161 pts

2. Lando Norris (GBR) 158

3. Max Verstappen (HOL) 136

4. George Russell (GBR) 99

5. Charles Leclerc (MON) 79

6. Lewis Hamilton (GBR) 63

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 48

8. Alexander Albon (TAI) 42

9. Esteban Ocon (FRA) 20

10. Isack Hadjar (FRA) 15

11. Lance Stroll (CAN) 14

12. Carlos Sainz (ESP) 12

13. Yuki Tsunoda (JAP) 10

14. Pierre Gasly (FRA) 7

15. Nico Hülkenberg (ALE) 6

16. Oliver Bearman (GBR) 6

17. Liam Lawson (NZL) 4

18. Fernando Alonso (ESP) 0

19. Jack Doohan (AUS) 0

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Gabriel Bortoleto (BRA) 0

. Campeonato de construtores:

1. McLaren-Mercedes 319 pts

2. Mercedes 147

3. Red Bull 143

4. Ferrari 142

5. Williams-Mercedes 54

6. Haas-Ferrari 26

7. Racing Bulls-Red Bull 22

8. Aston Martin-Mercedes 14

9. Alpine-Renault 7

10. Sauber-Ferrari 6