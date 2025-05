NFL no Brasil: data, ingressos e expectativas para Chargers x Chiefs

Chargers x Chiefs vão se enfrentar no dia 5 de setembro, em São Paulo. NFL Brasil / Reprodução / X

Pela segunda vez com um jogo de temporada regular, a NFL mostra ao mundo que enxerga o Brasil de uma maneira especial. Não são três partidas como em Londres, na Inglaterra, mas, a Arena do Corinthians, em São Paulo, receberá novamente um jogo que promete ser um dos melhores da temporada.

No dia 5 de setembro, o segundo jogo do calendário será o clássico divisional Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs, confirmado pela NFL na quarta-feira (14).

— Com franquias inovadoras e repletas de história, Chiefs e Chargers trarão uma energia inesquecível ao Brasil, e estamos ansiosos pela tão esperada volta da NFL à América do Sul — disse o general manager da NFL no Brasil, Luis Martínez.

Mais uma vez escolhida para sediar a partida, a cidade de São Paulo teve impactos positivos em 2024, com Philadelphia Eagles x Green Bay Packers. A expectativa é de que em 2025 seja ainda melhor.

— A cidade de São Paulo está mais do que pronta para receber não apenas o time, mas seus milhares de torcedores apaixonados que, certamente, vão aproveitar a nossa cidade de braços abertos. Gerando 61 milhões de dólares em impacto econômico em 2024, o jogo da NFL em São Paulo se tornou extremamente estratégico para nós — afirmou o prefeito Ricardo Nunes.

Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs

O encontro marcado para setembro na Arena do Corinthians terá o Los Angeles Chargers como mandante. Originalmente de Los Angeles, mas com longa estadia em San Diego, o Chargers disputou um título de Super Bowl apenas uma vez, em 1994 e perdeu por um placar de 49 a 26 para o San Francisco 49ers (cinco vezes campeão).

O time 15 vezes campeão da divisão conferência oeste enfrenta no Brasil um de seus principais rivais, o Kansas City Chiefs. Ao contrário do rival, o tetracampeão Chiefs, disputou o título do campeonato em sete ocasiões e recentemente, nos últimos seis anos, foi campeão três vezes.

Pelo lado do Chargers, o QB Justin Herbert é considerado um dos principais nomes da sua posição na liga e avançou com a equipe aos playoffs por duas vezes nos últimos anos, em 2022 e 2024. No lado oposto, o Chiefs conta com o também QB Patrick Mahomes (três vezes MVP) e o tight end Travis Kelce, namorado de Taylor Swift que adiantou nas redes sociais a chegada do time ao Brasil.

Inovação na transmissão

A partida entre Chargers e Chiefs terá transmissão exclusiva do YouTube para o mundo todo e de forma gratuita. Pela primeira vez isso vai ocorrer com uma partida da NFL.

— O jogo da NFL em São Paulo, sendo transmitido para diversos países ao redor do mundo e em grande escala nos Estados Unidos, vai mais uma vez mostrar de forma positiva a cidade de São Paulo e o Brasil — disse Gustavo Pires, presidente da SPTuris.

Situação dos ingressos para o jogo no Brasil

Ingressos para o jogo ainda não estão disponíveis. Mas a NFL disponibilizou um link para os fãs acompanharem as novidades sobre as vendas.

As entradas começam a ser comercializadas em junho. A pré-venda, para clientes XP, inicia entre os dias 9 e 11 de junho (ou até os ingressos esgotarem). A venda geral começa no dia 12.

Outros jogos fora dos EUA

Dublin - 28 de setembro: Pittsburgh Steelers x Minnesota Vikings

Londres - 5 de outubro: Cleveland Browns x Minnesota Vikings

Londres - 12 de outubro: New York Jets x Denver Broncos

Londres - 19 de outubro: Jacksonville Jaguars x Los Angeles Rams

Berlim - 9 de novembro: Indianapolis Colts x Atlanta Falcons

Madri - 16 de novembro: Miami Dolphins x Washington Commanders