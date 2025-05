Neymar revela data para anunciar se renovará contrato com o Santos

Jogador terá uma posição sobre a continuidade no Santos nas próximas semanas. Raul Baretta / Santos / Divulgação

Neymar definiu o prazo para decidir sobre a renovação com o Santos. No intervalo do amistoso entre o clube paulista e Leipzig-ALE, nesta quarta-feira (28), em que os alemães venceram por 3 a 1, o camisa 10 revelou que só irá definir seu futuro após a última última partida da equipe antes da parada para o Mundial de Clubes, marcada para 12 de junho, contra o Fortaleza.

Neymar tem contrato com o Santos até 30 de junho. Ao ser entrevistado, ele afirmou que ainda não sabe se renovará com o clube que o revelou.

— Eu ainda não sei. Já vou encerrar todas as perguntas até terminar o jogo do dia 12. Não vou responder mais sobre isso. Já falei que eu ainda não sei, que estou pensando. Não adianta nada vocês me perguntarem de novo daqui a três dias, porque a resposta vai ser a mesma — disse Neymar em entrevista ao SporTV.

No começo da segunda passagem do craque pelo time, ele chegou a demonstrar vontade em renovar o vínculo. Entretanto, após a eliminação para o CRB, na Copa do Brasil, Neymar colocou em dúvida sua permanência ao admitir que não tinha certeza se permaneceria.

Até o fim do contrato, o camisa 10 ainda tem duas partidas pelo Santos, ambas válidas pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo (1), encara o Botafogo, às 16h, na Vila Belmiro. Já no dia 12 de junho, às 19h30min, enfrenta o Fortaleza, fora de casa. Ele não foi convocado por Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção nos dias 5 e 10 de junho.