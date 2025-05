Neymar e seis do Flamengo estão em pré-lista de Ancelotti, diz site

Neymar não atua desde 16 de abril. Raul Baretta / Santos/Divulgação

Enquanto ainda comanda o Real Madrid na reta final do Campeonato Espanhol, Carlo Ancelotti já enviou a pré-lista de convocados para a data Fifa de junho, quando fará sua estreia na Seleção Brasileira. De acordo com informações do site ge.globo, Neymar e seis jogadores do Flamengo estão na lista.

Os seis jogadores do Flamengo na relação de pré-convocados, de acordo com o GE, são os laterais Danilo, Wesley e Alex Sandro, o zagueiro Léo Ortiz, o meia Gerson e o centroavante Pedro. O zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e o meia Oscar, do São Paulo, são outros nomes que atuam no futebol brasileiro confirmados pelo portal.

Cada treinador tem direito a fazer uma pré-lista antes da chamada final. Na última data Fifa, em março, a CBF tornou pública os 52 nomes pré-convocados por Dorival Jr., mas não deve repetir a postura com Ancelotti.

Neymar também estava na pré-lista de março, mas acabou cortado dos jogos contra Colômbia e Argentina por lesão. O craque não entrou em campo na derrota do Santos para o Corinthians neste domingo, pelo Brasileirão, e ainda não tem seu retorno aos gramados confirmado. Ele jogou pela última vez em 16 de abril, quando ficou em campo por 33 minutos até sofrer uma lesão muscular.

