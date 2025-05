Neymar deve voltar ao Santos na quinta com apenas quatro companheiros de sua 'escalação ideal'

Neymar publicou um time do Santos "ideal" em suas redes sociais há pouco menos de um mês. Rapidamente o astro apagou o post, mas sua "escalação" já havia sido amplamente divulgada. Nesta quinta-feira o time visita o CRB, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, e o camisa 10 tem tudo para voltar a jogar. Caso seja escalado por Cléber Xavier desde o início, deve ter apenas quatro companheiros de seus escolhidos à época.

Cléber Xavier não esconde sua empolgação com possível retorno do astro aos campos e confia que seja diante dos alagoanos, em jogo no qual o time paulista necessita ganhar para avançar após 1 a 1 na Vila Belmiro.

Neymar já fazia a transição física no gramado há alguns dias e trabalhou forte com os companheiros nesta segunda-feira para saber se começa ou fica no banco diante do CRB. Com fitinha na cabeça e o cabelo estiloso apresentado na final da Kings League, no domingo, participou das atividades com bola ao lado dos reservas enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo.

Seu retorno é dado como certo e se tornou a grande esperança do clube para acabar com a crise de seis jogos sem triunfos, com quatro derrotas e dois empates. Desde os 2 a 0 sobre o Atlético-MG, jogo no qual o camisa 10 se machucou, que a equipe só decepciona.

Foi justamente após se contundir que o craque acabou "escalando" o Santos, na época ainda sob direção de César Sampaio, de volta à comissão téncica. Daquele time, porém, apenas Gabriel Brazão, Zé Ivaldo, Rollheiser e Tiquinho Soares seriam seus parceiros em Maceió.

Ao invés de Luisão, Leo Godoy vem jogando na direita, Luan Peres ganhou a vaga do experiente Gil na zaga e Escobar é o lateral-esquerdo, não Souza. Neymar teria, portanto, somente Gabriel Brazão e Zé Ivaldo na defesa.

No meio, "seus" volantes também estão diferentes, com Cléber Xavier apostando em Rincón e Zé Rafael nas vagas de Diego Pituca, machucado, e João Schmidt. Soteldo virou o armador, substituindo Bontempo, mas deixou o clássico com o Corinthians machucado, chorando bastante e se tornando novamente desfalque por lesão. Rollheiser seguirá na equipe do astro, como o meia de criação.