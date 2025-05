Neuer volta ao gol do Bayern após dois meses afastado por lesão

"Se tudo correr bem, 'Manu' estará de volta. Espero que sim", afirmou o técnico Vincent Kompany nesta sexta-feira (9) durante a tradicional coletiva de imprensa do dia do jogo.

Neuer machucou a coxa direita no dia 5 de março enquanto comemorava um gol de Jamal Musiala na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen. Na semana passada, o goleiro campeão do mundo em 2014 voltou ao banco durante o empate em 3 a 3 na visita ao RB Leipzig.

Também será uma oportunidade para os 75 mil espectadores presentes na Allianz Arena se despedirem do veterano Thomas Müller, que jogará sua última partida no estádio do Bayern. O jogo deste sábado será o seu 750º vestindo o uniforme do gigante bávaro.