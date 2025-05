"Nervosismo tem batido": João Fonseca admite desempenho abaixo do esperado após derrota em Roma

Após sofrer sua terceira derrota consecutiva, João Fonseca admitiu que tem apresentado desempenho abaixo do esperado nas últimas semanas. O tenista de apenas 18 anos, eliminado de forma precoce na estreia no Masters 1000 de Roma nesta quinta-feira (8), atribuiu a queda de rendimento ao nervosismo.

— Não consegui jogar o meu melhor tênis. Não consegui entrar da forma que eu normalmente entro, jogando meu jogo, jogando agressivo. Eu sabia que seria um jogo difícil e eu não tenho jogado muito bem nos últimos jogos, o nervosismo tem batido — comentou o atual 65º do ranking mundial.

Fonseca foi derrotado nesta quinta pelo húngaro Fabian Marozsan, 61º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Trata-se da primeira vez na temporada em que o carioca acumula três derrotas consecutivas no circuito.